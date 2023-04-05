Не варто гадати, яке число виглядатиме безпечніше поруч з літерою F - Зеленський про винищувачі

Президент Україні Володимир Зеленський заявив, що неважливо, які саме винищувачі отримають українські військові, головне, щоб ці постачання тривали.

Про це голова держави заявив під час свого виступу за підсумками візиту до Варшави.

"Треба лише не зупинятися в солідарності. Коли битва вимагає артилерії, її варто надавати. Коли перемога потребує танків, їхній гуркіт має зазвучати на передовій", - заявив він.

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Президент заявив, що Польща вже показала своє лідерство в танковій коаліції, та висловив надію, що тепер вона стане такою ж в авіаційній.

"Коли незалежність потребує повітря, не треба звертати увагу на те, як відреагує Росія на літаки у нас. Не варто гадати, яке число виглядатиме безпечніше поруч з літерою F. 16 чи якесь інше. Потрібно діяти. Так само, як ваше лідерство проявилося в танковій коаліції, вірю, що так само проявиться і в авіаційній", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що Польща та Україна погодили новий пакет військової допомоги під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави.

Крім того, ми раніше інформували, що Польща незабаром передасть українським Збройним силам ще чотири винищувачі МіГ-29. Наразі Україна отримала від Варшави чотири бойові літаки.

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