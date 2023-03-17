"Не захочуть приєднуватись до ідіотів": радник Залужного заявив, що Китай не постачатиме зброю Росії

У Пекіні бачать помилки, які постійно робить російський диктатор Володимир Путін, та не будуть його підтримувати зброєю.

Спеціальний радник головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного Даніел Райс впевнений, що Китай не стане постачати зброю Росії для її війни проти України, бо бачить помилки, які постійно робить російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє видання Укрінформ.

Також читайте Китай підтримує Росію і хоче зробити цю війну ще кривавішою - президент Литви

Райс заявив, що Іран поступив нерозсудливо, коли вирішив приєднатись до постачання зброї росіянам.

"Я не думаю, що Китай приєднається. Я думаю, що Сі Цзіньпін побачив кожну помилку Путіна і не захоче приєднатися до... ідіотів. Я не очікую приєднання чи постачань", - зазначив Райс.

Радник Залужного також зазначив, що спочатку іранські дрони мали ефект, але тепер українська армія навчилась з ними доволі успішно боротись.

Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни заявив, що Росія втратить військовий вплив в інших пострадянських країнах. Зокрема, у Вірменії. Оскільки Москва передислокувала звідти свої сили для війни проти України.

Також ми інформували, що Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше від початку повномасштабної війни.

Читайте також: