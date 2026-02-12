Немає аналогів у Європі: Україна отримає гіперзвукову систему Nightfall — що відомо про зброю

Україна може отримати перші британські гіперзвукові ракети Фото ілюстративне / © Getty Images

Реклама

Велика Британія працює над створенням новітньої гіперзвукової ракетної системи Nightfall, яку планують передати Україні. Водночас ця розробка має стати фундаментом для майбутніх британських програм далекобійного озброєння.

Про це пише The Times.

Як повідомляє видання, проєкт уже перейшов до етапу початкових випробувань і отримав суттєву фінансову підтримку. А розробником виступає британська компанія Hypersonica, що спеціалізується на створенні ракет.

Реклама

Швидкість ракети Nightfall та інші технологічні характеристики

Розроблена ракета маневрує на надзвукових швидкостях і під час тестів досягла понад 7400 км/год (Мах 6), обто понад шість разів швидкість звуку. Також з наявних джерел відомо, що:

ракета здатна маневрувати під час польоту, а це ускладнює її перехоплення;

перші тести систем навігації пройшли на космодромі Андойя в Норвегії, а на розроблення пішло менше року.;

система Nightfall використовується для високоточних ударів на великі відстані і стане технологічною базою для майбутніх британських ракетних програм.

У британському уряді підтвердили намір передати систему Nightfall Україні. Також вона розглядається як технологічна база для нових програм зі створення засобів ураження великої дальності для Збройних сил Великої Британії. Підписання контрактів на виробництво очікується вже найближчими місяцями.

Співзасновник і генеральний директор Hypersonica Філіп Керт заявив, що розвиток гіперзвукових технологій має посилити оборонні можливості Європи, забезпечивши здатність завдавати високоточних ударів на значних відстанях у стислі терміни. За його словами, розгортання таких систем планується до кінця десятиліття.

Раніше Лондон і Берлін у межах угоди Trinity House оголосили про спільні плани створення далекобійної ударної системи з радіусом дії понад 2000 км.

Реклама

У Європі дедалі активніше наголошують на необхідності розвитку потенціалу так званого «глибокого удару» як важливого елементу стримування.

Відомо також, що Hypersonica входить до числа 90 компаній і організацій, відібраних для участі в державній програмі розвитку гіперзвукових технологій із бюджетом 1 млрд фунтів стерлінгів.

Компанія вже заявила про намір розширювати виробництво у Великій Британії та країнах Східної Європи з огляду на перспективні замовлення.