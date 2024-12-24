Несправні мінометні снаряди можуть зашкодити майбутній допомозі партнерів – The Washington Post

Нещодавно виявлена несправність значної кількості 120-мм мінометних снарядів, які є критично важливими для оборони України, викликала занепокоєння серед військових та урядовців. Цей інцидент спричинив занепокоєння не лише серед військових, але й у міжнародних партнерів, які активно підтримують Україну в її оборонних зусиллях.

Про це пише The Washington Post.

Міністерство оборони України підтвердило проблему у своїй офіційній заяві, визнавши несправності у 120-мм снарядах.

“За попередніми даними, причиною дефектів стали неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів”, – зазначили у відомстві.

В центрі уваги антикорупційної агенції опинилося питання, чи були українські органи контролю якості обізнані про дефекти мінометних снарядів або чи мали вони це знати.

“Недоліки цих боєприпасів були очевидними для будь-кого, хто коли-небудь працював з таким типом озброєння”, – зазначила виконавча директорка наглядового органу Дар’я Каленюк, яка також займається лобіюванням для України необхідних систем озброєння. “Очевидно, що люди, причетні до виробництва, а також відповідальні державні органи знали про ці проблеми”, – додала вона.

Каленюк уточнила, що звинувачення стосуються не всієї структури Міністерства оборони чи Міністерства стратегічних галузей промисловості, а саме “посадових осіб усередині цих відомств, які ухвалювали рішення щодо контракту на виробництво боєприпасів”.

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Міністерство повідомило про зупинку використання дефектних партій снарядів, замінивши їх імпортними боєприпасами. Паралельно Державне бюро розслідувань розпочало кримінальну справу. Проте подробиці про кількість несправних снарядів чи посадових осіб, які можуть бути притягнуті до відповідальності, не розголошуються. З міркувань національної безпеки також не оприлюднюється інформація про виробника.

“Навіть одна-єдина неналежна закупівля може зруйнувати довіру наших західних партнерів, – заявила голова агентства Міноборони, відповідального за закупівлю озброєнь, Марина Безрукова. – Ми повинні виправити помилку і показати, що ця ситуація не повториться в майбутньому”.

Вона також зауважила, що подібні помилки трапляються і в США, і в Європі, особливо в умовах підвищеного тиску. “Це також відбувається в Україні, адже ми працюємо в екстремальних умовах війни”, – додала Безрукова.

Як зазначає видання, звинувачення з’явилися у складний для України час, коли війська стикаються з нестачею техніки та особового складу. Попри ці виклики, Київ продовжує активно розвивати свою військову промисловість, сподіваючись на значні інвестиції з Заходу. Однак подібні інциденти можуть ускладнити залучення партнерів та реалізацію масштабних проєктів, зокрема виробництво безпілотників великої дальності, яке фінансується США, на суму 800 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що в Україні шириться скандал навколо боєприпасів калібру 120 міліметрів, які не вибухають і не долітають до ворожих позицій.

25 листопада журналіст Юрій Бутусов розповів, що з фронту відкликають 100 тисяч бракованих мін калібру 120 мм.

Пізніше кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко повідомила, що крім неякісних мін калібру 120 мм, стало відомо, що в українській армії також є проблема з бракованими боєприпасами калібру 82 мм. Їх вилучать з фронту і ЗСУ опиняться без сотень тисяч снарядів.