Сили оборони України завдали серії ударів по військовій та промисловій інфраструктурі російських окупаційних військ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Сили оборони України завдали серії ударів по військовій та промисловій інфраструктурі російських окупаційних військ упродовж 10-11 червня 2026 року. Під ураження потрапили об’єкти на території РФ, тимчасово окупованого Криму та східних регіонів України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У Краснодарському краї РФ зафіксовано ураження Афіпського нафтопереробного заводу. За попередніми даними, на території підприємства виникла пожежа.

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Завод виробляє паливо та нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики РФ.

Удари по об’єктах у Криму

На тимчасово окупованій території Криму уражено виробничий майданчик у Севастополі, де здійснювалося складання та оснащення морських безекіпажних катерів, які російські війська використовують у Чорному морі.

Також повідомляється про ураження складу зберігання безпілотників у районі населеного пункту Григорівка.

Ураження пунктів управління на Донбасі

Крім того, під удари потрапили пункти управління противника в районах низки населених пунктів Донецької та Луганської областей, зокрема поблизу Бахмута, Селидового, Покровська, Новознам’янки та інших.

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Окремо уражено пункт управління безпілотними системами в районі Новоандріївки, а також район зосередження підрозділів БпЛА біля Довжанська.

У районі Авдіївки також зафіксовано ураження майстерні з виробництва та ремонту безпілотних літальних апаратів.

Позиція Сил оборони

У Силах оборони заявляють, що продовжують системно знижувати можливості російських військ щодо ведення бойових дій проти України.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW зазначили, що атаки України можуть стати великою проблемою для Росії. Раніше, 9 червня, українські військові завдали удару крилатими ракетами ФП-5 «Фламінго» по військовому заводу РФ, який виробляє ключові компоненти для безпілотників та ракет.

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