Нідерланди оголосили нову військову допомогу Україні на 500 млн євро: що в пакеті

Очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила про надання Україні боєприпасів на 500 мільйонів євро.

Про це пише газета Het Parool.

За словами Оллонгрен, ці кошти будуть виділені до середини наступного року. Вона пообіцяла, що Нідерланди й надалі продовжать забезпечувати "постійний потік певних боєприпасів".

"Українці, чи то на передовій, чи то в місті, чи в уряді, все ще такі ж бойові, як і на початку", – сказала Оллонгрен.

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Зазначимо, що Оллонгрен під час візиту до Києва зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Додамо, що вже в листопаді 2023 року літаки F-16, які Україні передають Нідерланди, надійдуть до навчального центру в Румунії.

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