Нідерланди підготують екіпаж та передадуть Україні протимінний корабель: коли очікувати
Україна посилює морську оборону. Нідерланди передають корабель та навчають екіпаж.
Нідерланди готують передавання Україні протимінного корабля класу Alkmaar, а також забезпечують повну підготовку його екіпажу. Передавання судна очікується вже в червні після завершення навчального циклу українських військових моряків.
Про це йшлося під час зустрічі українського президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.
Лідери держав обговорили перебіг підготовки екіпажу та подальші етапи співпраці у межах посилення українського флоту.
«Нідерланди повністю підготують екіпаж та вже в червні передадуть корабель Україні», — повідомив Зеленський.
Новий корабель отримає назву «Генічеськ» — на честь українського судна, втраченого під час виконання бойового завдання у червні 2022 року поблизу Кінбурнської коси.
«Це вже п’ятий корабель у нашому майбутньому протимінному флоті та другий саме від Нідерландів», — сказав Зеленський.
Він також подякував партнерам за підтримку та підкреслила важливість посилення морської безпеки в умовах війни.
Тим часом дві країни Європи гальмують передавання літаків Україні.
Частина F-16, що були обіцяні, досі не надійшла. Постачання з Бельгії та Норвегії затримуються через технічні та організаційні проблеми.