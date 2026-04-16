Нідерланди підготують екіпаж та передадуть Україні протимінний корабель: коли очікувати

Україна посилює морську оборону. Нідерланди передають корабель та навчають екіпаж.

Новий корабель стане п’ятим у протимінному флоті України та другим, переданим Нідерландами / © Володимир Зеленський

Нідерланди готують передавання Україні протимінного корабля класу Alkmaar, а також забезпечують повну підготовку його екіпажу. Передавання судна очікується вже в червні після завершення навчального циклу українських військових моряків.

Про це йшлося під час зустрічі українського президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

Лідери держав обговорили перебіг підготовки екіпажу та подальші етапи співпраці у межах посилення українського флоту.

«Нідерланди повністю підготують екіпаж та вже в червні передадуть корабель Україні», — повідомив Зеленський.

Новий корабель отримає назву «Генічеськ» — на честь українського судна, втраченого під час виконання бойового завдання у червні 2022 року поблизу Кінбурнської коси.

«Це вже п’ятий корабель у нашому майбутньому протимінному флоті та другий саме від Нідерландів», — сказав Зеленський.

Він також подякував партнерам за підтримку та підкреслила важливість посилення морської безпеки в умовах війни.

Тим часом дві країни Європи гальмують передавання літаків Україні.

Частина F-16, що були обіцяні, досі не надійшла. Постачання з Бельгії та Норвегії затримуються через технічні та організаційні проблеми.

