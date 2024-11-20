Генерал-майор СБУ відповів, чи застосує РФ "ядерку" проти України

Стан ядерної зброї Росії невідомий через високу корупцію, адже для того, щоб забезпечувати якісне утримання такого озброєння, необхідні значні кошти. А вони в РФ або розкрадалися, або взагалі були відсутні.

Про це сказав директор Агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в ефірі "Київ 24".

Він підкреслив, що останні російські ядерні випробування були невдалими.

"В РФ закінчилися аргументи, окрім ядерної зброї, яка десь перебуває "в закромах родіни". Ніхто її не бачив, ніхто не знає, в якому вона стані. Ми бачили, як спробували запустити ракету і чим це все завершилося... Ось приблизно в такому стані і все ядерне озброєння їхнє. Для того, щоб забезпечувати якісне утримання цього озброєння, необхідні значні кошти. У них ці кошти або розкрадалися, або взагалі не вкладалися. Тому дуже багато фахівців говорять, що невідомо, як зреагує та чи інша боєголовка ядерна в разі її активації та запуску в якомусь напрямку", – розповів Ягун.

Він також зазначив, що РФ не завдасть ядерного удару по Україні.

"Якщо відкинути стратегічне ядерне озброєння, що точно не буде застосовано по Україні, тому що ніхто на це не піде, то тактичне немає сенсу застосовувати, тому що воно не принесе РФ тієї користі, на яку вона може розраховувати", – пояснив директор Агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

Вже повідомлялося, що хоча президент Росії Володимир Путін стверджує, що його експериментальна крилата ракета з ядерним двигуном "Буревісник" працює, вона може бути не такою вже й "суперзброєю", як вважалося.

Звіти свідчать про те, що росіяни провели трохи більше дванадцяти випробувань між 2017 і 2019 роками. Жодне з них не було успішним.

Нагадаємо, раніше дослідники США знайшли ймовірне місце запуску нової російської ракети з ядерним двигуном.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Для чого РФ проводити ядерні випробування? | Гетьман

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