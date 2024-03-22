Німеччина багато робить для України: у НАТО закликали не фокусуватися на Taurus

Організація НАТО не може наказати будь-якій країні-члену надіслати до України те чи інше озброєння, зокрема це стосується ракет Taurus.

Про це в ексклюзивній розмові кореспондентці ТСН Яні Слесарчук розповів голова військового комітету НАТО Роберт Бауер.

Він зазначив, що разом з тим Німеччина надає Україні серйозну допомогу.

"НАТО складається з 32 незалежних держав і НАТО не вказує державам, що робити. Навпаки це держави, які збираються разом, кажуть, що робитиме НАТО як організація... Буде чесно і важливо сказати, що Німеччина надавала і надає дуже велику підтримку Україні", - заявив Бауер.

Він закликав не фокусуватися тільки на цих Taurus, оскільки це не допомагає розумінню того, що Німеччина робила і робить для України.

"Звісно, приємно бачити, що є союзники, які постачають Україні ракети великої дальності, які Велика Британія і Франція. І це допомагає Україні. Україна вже продемонструвала, що використовує ці ракети відповідально і ефективно. Це допомагає Україні атакувати російські логістичні вузли далеко за лінією зіткнення", - заявив голова військового комітету НАТО.

Також Бауер зазначив, що всі розуміють, що це важливо для України, але вибір чи надавати їй конкретний тип зброї, це вибір тієї нації, яка її надає.

"І ми вже проходили це раніше з танками, ракетами, з винищувачами F-16", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро.

Крім того, ми раніше інформували, що у МЗС Польщі пояснили, як Taurus вплинуть на перебіг війни в Україні.

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