Німеччина надсилає Україні озброєння та військову техніку: що містить новий пакет допомоги

Україна вже отримала 14 тисяч боєприпасів калібру 155 мм із запасів Бундесверу та вироблених на німецьких заводах, а також чотири машини розмінування WISENT 1.

Німеччина надає військову допомогу Україні, зокрема артилерійські снаряди, дрони, машини розмінування, а також матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Про це свідчить перелік на сайті німецького уряду.

"Ця військова допомога надається двома способами: з одного боку, це кошти федерального уряду для зміцнення потенціалу безпеки, які використовуються для фінансування поставок військового обладнання та інших матеріалів з промисловості. А також йдеться про поставки зі складів збройних сил Німеччини. Загалом Федеративна Республіка надала чи зобов’язалася на наступні роки військової допомоги на суму приблизно 28 мільярдів євро", - сказано у повідомленні уряду.

Що містить новий пакет допомоги від Німеччини

4 машини розмінування WISENT 1

4 патрульні автомобілі

14 000 снарядів 155-мм

250 засобів для розмінування

10 розвідувальних БПЛА Vector із запасними частинами

22 системи проти дронів

12 терміналів SatCom

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів

3 дистанційно керовані системи розмінування

"Від початку російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Німеччина надала Україні допомоги на суму приблизно 5,2 мільярда євро. Також понад 10 тисяч українських військових здійснили військову підготовку у країні. Витрати на це навчання наразі становлять приблизно 282 мільйони євро. Додаткові витрати, що не враховані, пов’язані з лікуванням поранених бійців", - додають в уряді.

Водночас німецький канцлер Олаф Шольц вкотре заявив, що не надасть Україні зброю великої дальності, адже не хоче, щоб його країна стала стороною у війні. Про це він заявив 26 лютого в Берліні під час спілкування з журналістами.

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