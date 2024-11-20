Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України: список озброєння

В ФРН зауважили, що загалом у федеральному бюджеті 2024 року на військову допомогу Україні передбачено 7,1 млрд євро.

Німецький уряд оголосив 20 листопада про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема до пакета увійдуть гаубиці, бронемашини, сотні дронів та багато іншого.

Повний перелік наданої зброї і військової техніки опубліковано на сайті німецького уряду.

Вміст нового пакета військової допомоги від Німеччини:

боєприпаси для БМП MARDER;

47 машин із захистом від мін (MRAP);

1 радіолокаційна станція TRML-4D;

4 самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 із запчастинами та понад 40 тис. боєприпасів до них (калібру 155 мм);

20 дронів-розвідників VECTOR із запчастинами;

12 дронів-розвідників HORNET XR;

100 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;

120 дронів-розвідників SONGBIRD;

60 дронів-розвідників Golden Eagle;

2 дрони-розвідники VT-4 Ray;

2 мостоукладальні машини BIBER із запчастинами;

3 танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами і три плуги для розмінування;

8 тактичних авіадесантних машин Caracal;

20 захищених машин для прикордонної служби;

6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;

8000 набоїв калібром 40 мм;

100 тис. гвинтівок HLR 338 з 314 тис. набоїв до них;

100 тис. набоїв до стрілецької зброї;

233 тис. джгутів;

250 тис. нагрудних патчів.

В уряді Німеччини зауважили, що загалом у федеральному бюджеті 2024 року на військову допомогу Україні передбачено 7,1 млрд євро.

До слова, за даними АР, Україна отримає новий пакет допомоги від США, до якого увійдуть артилерійські системи HIMARS, 155-ти і 105-міліметрові артснаряди, ПТРК Javelin та інше обладнання й запасні частини.

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