Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні – що туди увійшло

Німеччина надає черговий пакет військової допомоги Україні.
Уряд Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги Україні.
Про це повідомили на сайті уряду ФРН.
До нового пакета увійшли:
- 10 розвідувальних БПЛА VECTOR із запасними частинами;
- понад 1750 снарядів 155 мм;
- 1 розвідувальна система LUNA NG;
- 6 машин прикордонної охорони, вісім вантажівок Zetros,
- 100 000 аптечок першої допомоги, медичні матеріали;
- 30 гранатометів GMG.
Нагадаємо, у Німеччині посилюється тиск на Шольца щодо передавання Україні ракет Taurus.
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