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Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні – що туди увійшло

Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні – що туди увійшло

Прапор Німеччини / Фото: flickr.com

Німеччина надає черговий пакет військової допомоги Україні.

Уряд Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги Україні.   

Про це повідомили на сайті уряду ФРН.

До нового пакета увійшли:

  • 10 розвідувальних БПЛА VECTOR із запасними частинами;
  • понад 1750 снарядів 155 мм;
  • 1 розвідувальна система LUNA NG;
  • 6 машин прикордонної охорони, вісім вантажівок Zetros,
  • 100 000 аптечок першої допомоги, медичні матеріали;
  • 30 гранатометів GMG.

Нагадаємо, у Німеччині посилюється тиск на Шольца щодо передавання Україні ракет Taurus.

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