Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні – що туди увійшло

Уряд Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомили на сайті уряду ФРН.

До нового пакета увійшли:

10 розвідувальних БПЛА VECTOR із запасними частинами;

понад 1750 снарядів 155 мм;

1 розвідувальна система LUNA NG;

6 машин прикордонної охорони, вісім вантажівок Zetros,

100 000 аптечок першої допомоги, медичні матеріали;

30 гранатометів GMG.

Нагадаємо, у Німеччині посилюється тиск на Шольца щодо передавання Україні ракет Taurus.

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