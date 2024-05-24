Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України: що до нього увійде

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України, в який увійдуть зокрема танки Leopard 1 та РСЗВ HIMARS.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Німеччини.

У повідомленні вказується, що Німеччина разом з Данією передасть 10 основних бойових танків Leopard 1 A5.

Також у пакет допомоги увійшли:

3 реактивні системи залпового вогню HIMARS;

20 кулеметів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;

8 500 снарядів 155 мм;

20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;

34 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;

один мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;

одна броньована інженерна машина DACHS;

одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;

чотири протимінні танків WISENT 1 із запасними частинами;

два протимінні плуги;

16 автоцистерн Zetros;

400 світлодіодних ламп;

530 штурмових гвинтівок MK 556;

80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисячами патронів;

111 гвинтівок CR 308;

1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина готова використати “російські гроші” для військової допомоги Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що ініціатива Німеччини щодо ППО для України провалюється.

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