Німеччина передала Україні танки для розмінування та іншу техніку в новому пакеті допомоги

Зокрема, Берлін передав і 10 автомобілів для охорони кордону.

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, до якої зокрема, увійшли чотири танки для розмінування.

Про це повідомили на сайті Федерального уряду Німеччини.

Зазначається, що вся передана техніка – з запасів Бундесверу або вже нова.

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До нової партії військової допомоги для України увійшли:

4 танки для розмінування;

4 мобільних і захищених систем розмінування;

10 автомобілів для охорони кордону (раніше вже було передано 85);

120 мобільних систем опалення (раніше було передано 48).

Окрім того, Німеччина планує вже найближчим часом передати Україні обіцяні раніше 40 БМП Marder з боєприпасами, ЗРК Patriot з ракетами та 100 тис. аптечок першої медичної допомоги.

Зауважимо, що Україна дуже очікує на те, що Німеччина передасть ЗСУ танки Leopard, які необхідні для контрнаступу на фронті. Проте Берлін не поспішає ухвалювати таке рішення. Так, канцлер ФРН Олаф Шольц не виключив можливості передавання танків, проте з умовою, що на такий крок держава зважиться лише із союзниками.

Водночас відомо, що роту танків Leopard Україні передасть Польща – таку обіцянку дав президент Анжей Дуда.

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