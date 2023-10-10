Німеччина передасть Україні ще одну систему ППО Patriot та другий "зимовий" пакет допомоги: що він містить

Міністерство оборони Німеччини 10 жовтня повідомило про надання “зимового" пакету військової допомоги Україні на загальну суму близько одного мільярда євро.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міноборони.

Зазначимо, що інвормацію оприлюднили напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України,

Що містить "зимовий" пакет німецької військової допомоги

Допомога Німеччини передбачає передавання Україні додаткової системи ППО Patriot, зенітного ракетного комплексу IRIS-T SLM, трьох зенітних установок Gepard.

Термін їхнього відправлення в Україну не уточнюють.

Також до пакету увійдуть

10 танків Leopard 1A5,

3 додаткові зенітні самохідні установки Gepard,

20 "медеваків" – медичних авто для евакуації,

15 броньованих автомобілів, які будуть в Україні впродовж "наступних кількох тижнів".

"Цим новим “зимовим пакетом” ми ще більше посилюємо оперативну готовність Збройних Сил України в прийдешні місяці", – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

У Міноборони ФРН також уточнюють, що протягом жовтня Україна отримає раніше обіцяні системи ППО – третю IRIS-T SLM (середньої дальності) та другу IRIS-T SLS (малої дальності).

Ба більше, Німеччина має передати додатковий пакет підтримки на 20 мільйонів євро, до якого увійдуть транспортні засоби, зброя та особисте спорядження, аби вони "були більш боєздатними".

Міноборони Німеччини нагадує, що країна є найбільшим у Європі донором військової допомоги Україні та другим у світі після США, а також забезпечить навчання 10 тисяч українських військових до кінця 2023 року.

Додамо, що про надання українській армії нових систем протиповітряної оборони уряд Німеччини повідомляв раніше. Такі системи будуть захищати зернові шляхи від імовірних атак російської армії.

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