Німеччина тисне на США щодо відправлення Україні ще однієї системи Patriot – Bloomberg

Уряд Німеччини тисне на США щодо надання Україні принаймні ще одного комплексу Patriot задля посилення протиповітряної оборони.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Кампанія тиску Берліна на США є частиною скоординованих зусиль, спрямованих на те, щоб змусити партнерів по НАТО і Європейському Союзу посилити допомогу Україні із засобами ППО, сказало джерело видання.

Цього тижня Німеччина також продовжуватиме тиснути на європейських союзників, включно з Францією та Італією, щоб оцінити, що вони можуть надати Україні.

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"Підштовхування Німеччини є чимось на кшталт зміни ролей для Шольца, уряд якого після вторгнення Росії часто засуджували за зволікання з поставками зброї. Німецький лідер продовжує опиратися відправленюю ракет великої дальності Taurus до Києва, стверджуючи, що такі поставки ризикують зробити країну стороною війни", - пише Bloomberg.

Олаф Шольц очолив спроби щодо відправлення Україні більше Patriot та інших систем протиповітряної оборони. Минулого тижня канцлер заявила, що Німеччина надішле третю батарею Patriot – і що ще шість повинн незабаром бути поставлені з інших країн-членів ЄС.

Для Збройних сил Німеччини три Patriot складали б чверть її арсеналу, що набагато більше, ніж є у США. Інше обладнання, яке є частиною заклику Берліна, – це системи "земля-повітря" Samp/T, ракети NASAMS і Hawk, системи Iris-T.

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Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек назвав "надзвичайно великою кількість безпілотників і ракет", націлених на Україну, і тому засоби ППО є однією з найбільш нагальних потреб поряд з артилерійськими боєприпасами.

"Якби американці могли надіслати нам системи Patriot, це б дуже допомогло", - сказав Габек у понеділок в інтерв'ю радіо Deutschlandfunk.

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Як зазначає Bloomberg, це не перший раз, коли Олаф Шольц намагається тиснути на Джо Байдена. Минулого року умовою поставки танків Leopard 2 для ЗСУ було надання Вашингтоном танків Abrams.

"Союзники України також вивчають повторну сертифікацію старих або прострочених ракет Patriot, а також можливість перепрофілювання батарей, які зараз використовуються для навчання", - додало видання.

Нагадаємо, 13 квітня Німеччина оголосила про передавання Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot. Таке рішення було прийнято через збільшення російських авіаударів.

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