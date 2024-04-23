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Німеччина тисне на США щодо відправлення Україні ще однієї системи Patriot – Bloomberg

Німеччина тисне на США щодо відправлення Україні ще однієї системи Patriot – Bloomberg

Канцлер Німеччини Олаф Шольц / Фото: Associated Press

Берлін також продовжить здійснювати тиск на європейських союзників України.

Уряд Німеччини тисне на США щодо надання Україні принаймні ще одного комплексу Patriot задля посилення протиповітряної оборони.  

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Кампанія тиску Берліна на США є частиною скоординованих зусиль, спрямованих на те, щоб змусити партнерів по НАТО і Європейському Союзу посилити допомогу Україні із засобами ППО, сказало джерело видання.

Цього тижня Німеччина також продовжуватиме тиснути на європейських союзників, включно з Францією та Італією, щоб оцінити, що вони можуть надати Україні.

"Підштовхування Німеччини є чимось на кшталт зміни ролей для Шольца, уряд якого після вторгнення Росії часто засуджували за зволікання з поставками зброї. Німецький лідер продовжує опиратися відправленюю ракет великої дальності Taurus до Києва, стверджуючи, що такі поставки ризикують зробити країну стороною війни", - пише Bloomberg.

Олаф Шольц очолив спроби щодо відправлення Україні більше Patriot та інших систем протиповітряної оборони. Минулого тижня канцлер заявила, що Німеччина надішле третю батарею Patriot – і що ще шість повинн незабаром бути поставлені з інших країн-членів ЄС.

Для Збройних сил Німеччини три Patriot складали б чверть її арсеналу, що набагато більше, ніж є у США. Інше обладнання, яке є частиною заклику Берліна, – це системи "земля-повітря" Samp/T, ракети NASAMS і Hawk, системи Iris-T.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек назвав "надзвичайно великою кількість безпілотників і ракет", націлених на Україну, і тому засоби ППО є однією з найбільш нагальних потреб поряд з артилерійськими боєприпасами.

"Якби американці могли надіслати нам системи Patriot, це б дуже допомогло", - сказав Габек у понеділок в інтерв'ю радіо Deutschlandfunk.

Як зазначає Bloomberg, це не перший раз, коли Олаф Шольц намагається тиснути на Джо Байдена. Минулого року умовою поставки танків Leopard 2 для ЗСУ було надання Вашингтоном танків Abrams. 

"Союзники України також вивчають повторну сертифікацію старих або прострочених ракет Patriot, а також можливість перепрофілювання батарей, які зараз використовуються для навчання", - додало видання.

Нагадаємо, 13 квітня Німеччина оголосила про передавання Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot. Таке рішення було прийнято через збільшення російських авіаударів.

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