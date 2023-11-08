Німеччина виготовить для України 100 тисяч боєприпасів до мінометів: коли розпочнеться постачання військовим

Німецький концерн Rheinmetall виконає замовлення від уряду своєї країни на виробництво та постачання ЗСУ близько 100 тисяч боєприпасів для 120-міліметрових мінометів.

Про це повідомляє пресслужба компанії Rheinmetall.

Як заявили в концерні, постачання боєприпасів для ЗСУ входить до пакету військової допомоги Україні на 400 мільйонів євро, про який влада Німеччини оголосила наприкінці вересня 2023-го.

Також там зазначили, що постачання має розпочатися найближчим часом і триватиме впродовж двох років.

"Ми обговорили шляхи подальшого зміцнення альянсу оборонної промисловості Німеччини й України", – сказав голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, за словами Дениса Шмигаля, пріоритетним завданням для України є створення спільних підприємств з ЄС та США.

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