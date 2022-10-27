Німеччина запросила у Швейцарії дозвіл на постачання Україні боєприпасів до установок Gepard

Зброя необхідна для захисту критичної інфраструктури та морських портів

Керівництво Міноборони Німеччини звернулося до Швейцарії з проханням, щоб вони надали можливість передати Україні 35-міліметрові снаряди для зенітних установок Gepard, які є на озброєнні ЗСУ.

Про це повідомляє видання Spiegel.

Глава Міністерства оборони ФРН Крістін Ламбрехт направила відповідний лист до Швейцарії, з проханням дозволити передачу Україні швейцарських 35-міліметрових боєприпасів.

У своєму зверненні до швейцарського колеги вона підкреслила, що дане озброєння використовується для захисту критично важливої інфраструктури і морських портів. Ламбрехт повідомила, що захист портів дуже важливий для експорту аграрної продукції, тому вона впевнена, що Швейцарія задовольнить запит.

Нагадаємо, раніше Бундесвер опублікував оновлений список озброєння, яке Німеччина передала Україні від початку 2022 року.

Зазначимо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Берліні закликав ЄС інвестувати в Україну, оскільки це майбутній член ЄС.

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