Німеччина готує масштабне зміцнення українських ВПС — що стоїть за планом

Повітряні сили ЗСУ

Німеччина планує профінансувати значне розширення українських військово-повітряних сил.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела в уряді ФРН.

Канцлер Фрідріх Мерц під час засідання “Коаліції охочих” у четвер представить конкретні плани гарантій безпеки для України, що передбачають озброєння п’яти нових бригад. Щорічно планується збільшувати можливості української протиповітряної оборони на 20%, а також співпрацювати у сфері виробництва крилатих ракет в Україні.

Озброєння нових бригад включатиме 480 одиниць піхоти на рік. При цьому Берлін не взяв на себе зобов’язань щодо введення власних військ на територію України для контролю за режимом припинення вогню.

Німеччина наголосила, що її підтримка буде залежати від надання США гарантій безпеки для України. Сьогодні європейські лідери планують обговорити деталі з президентом США Дональдом Трампом.

Також раніше повідомлялось, що Британія передала Україні військову допомогу на суму понад мільярд фунтів стерлінгів, джерелом якої стали заморожені російські активи.