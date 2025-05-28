Німеччина може профінансувати розробку українських крилатих ракет дальністю до 2500 км — BILD

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц. / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський у середу прибув із терміновим візитом до Берліна для переговорів із канцлером Фрідріхом Мерцом. На тлі ескалації бойових дій та нестачі підтримки з боку США, Київ покладає великі сподівання на нову допомогу від Німеччини — передусім, озброєння.

Про це пише BILD.

Очікувати прориву в питанні постачання крилатих ракет Taurus наразі не варто. Хоча раніше Мерц, перебуваючи в опозиції, неодноразово закликав уряд Олафа Шольца передати Україні ці ракети, нині джерела вважають тему “Taurus” фактично табуйованою.

Реклама

Втім, за інформацією BILD, Німеччина не зустріне Зеленського з порожніми руками. Ймовірно, мова піде про передачу додаткових реактивних систем залпового вогню “Mars IІ” із дальністю до 85 км. У 2022 році Німеччина вже передала п’ять таких установок. Нові поставки можуть включати також ракети до них, що дозволить частково реалізувати обіцянку про зброю більшої дальності.

Однак використання “Mars II” обмежене: ракети M30 та M31 наводяться за GPS, а Росія ефективно глушить ці сигнали. Крім того, ворожі бази здебільшого перебувають поза досяжністю цієї системи.

Інша можлива ініціатива — фінансування української розробки крилатих ракет. За даними BILD, уряд Німеччини розглядає виділення мільйонів євро на підтримку українських оборонних проєктів, зокрема масове виробництво ракет дальністю до 2500 км. Деякі з них уже використовуються для ударів на глибину території Росії.

Водночас українська оборонна промисловість щодня зазнає російських атак, а збройові заводи залишаються ключовими цілями. Тому, за інформацією джерел видання, Німеччина також обговорює можливість передачі додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T. Оголошення про нові поставки може прозвучати під час зустрічі Зеленського та Мерца.

Реклама

Проте джерела вказують: навіть у разі ухвалення рішення, більшість поставок сучасних німецьких ППО надійде до України лише наприкінці 2020-х років.

Раніше видання BILD остаточно відповіло, чи передаватиме Німеччина ракети Taurus Україні.