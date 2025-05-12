Німеччина може передати далекобійні ракети Україні за певних умов

Ракета Taurus. / © Associated Press

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Берлін сигналізував про готовність підтримати Україну в питанні далекобійного озброєння.

На урядовій пресконференції речник уряду Штефан Корнеліус заявив, що рішення щодо "вогню великої дальності" буде підготовлене й ухвалене найближчими днями, передає German Aid to Ukraine.

Йдеться, ймовірно, про ракети типу TAURUS, здатні уражати цілі на значній відстані. За неофіційними повідомленнями, питання їхнього передавання можуть активізувати у разі, якщо Росія відмовиться від припинення вогню.

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Раніше німецький уряд засекретив інформацію про всю заплановану військову допомогу, тож будь-які фактичні постачання стануть відомі лише після їхнього застосування на фронті.