Українська ракета Фламінго / © Associated Press

Реклама

Співзасновник української оборонної компанії Fire Point Денис Штилерман заявив, що Німеччина потенційно розглядає можливість заміни американських крилатих ракет Tomahawk українськими ракетами «Фламінго».

Про це він розповів в інтерв’ю Financial Times.

За словами Штілермана, німецька сторона виявляє «значний інтерес» до технологій Fire Point. Зараз Німеччина вже фінансує закупівлі українських безпілотників FP-1 і FP-2 для потреб українських військових, однак обговорення поступово виходить і на рівень далекобійних систем.

Реклама

Він зазначив, що в Берліні розглядають варіант, за якого українські ракети «Фламінго» можуть стати альтернативою американським Tomahawk. За словами представника компанії, ідея полягає не тільки в продажу озброєння, а й у наданні союзникам «незалежності у сфері безпеки».

Штілерман також повідомив, що Fire Point зараз виробляє близько 200 ракет «Фламінго» щомісяця, однак підприємство здатне істотно збільшити обсяги випуску за наявності додаткового фінансування та замовлень.

Крім того, він розповів про концепцію створення так званої «кілл-зони» з використанням ударних дронів. За його словами, подібну систему Україна теоретично могла б розгорнути вздовж іранської території, створивши зону постійного ураження за допомогою операторів дронів-камікадзе.

Штілерман стверджує, що країни Перської затоки виявили інтерес до подібної моделі, однак зазначили, що для її реалізації буде потрібне узгодження з боку США.

Реклама

Раніше повідомлялося, що трансатлантичні відносини між США та Європою стрімко погіршуються, і скорочення американських військ у Німеччині стало лише верхівкою проблеми.

Ми раніше інформували, що Пентагон заявив, що протягом наступних 6-12 місяців виведе з Німеччини 5 тис. американського контингенту.

Новини партнерів