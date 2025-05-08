Німеччина посилила українську ППО: що увійшло у новий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги / Колаж ШІ Aria

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Новий пакет військової допомоги, який Німеччина передала Україні на початку травня, містить ракети для ППО, десятки одиниць бронетехніки, обладнання для розмінування, дрони та інше озброєння.

Про це повідомив уряд ФРН.

Зазначається, що загалом Німеччина вже надала або планує надати військову допомогу Україні на суму близько 28 мільярдів євро.

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До нового пакета допомоги увійшли:

66 бойових броньованих машин MRAP;

боєприпаси для танків LEOPARD 2;

4 машини з кінетичним захистом Diehl Defense;

38 000 зенітних боєприпасів GEPARD;

ракети для ЗРК IRIS-T SLM;

3 колісних гаубиці Zuzana 2;

27 000 артилерійських снарядів 155-мм;

1 000 артснарядів 122-мм;

70 розвідувальних дронів VECTOR із ремкоплектами;

10 ударних БПЛА HF-1;

10 наземних безпілотників;

6 гусеничних броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 із запчастинами;

4 машин розмінування WISENT 1 із запасними частинами;

2 трали для розмінування.

Також до пакета увійшли стрілкова зброя, засоби спостереження та інше озброєння.

Нагадаємо, Макрон закликав союзників допомагати Україні «мовчки» та зберігати «стратегічну невизначеність». За його словами, інформаційна тиша є питанням безпеки українців.