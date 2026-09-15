Німеччина шукає нову дешеву ракету проти РФ: що відомо про Anthem

Крилата ракета Anthem / © Defense Express

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Німеччина розглядає можливість посилити свій арсенал далекобійного озброєння новою відносно дешевою крилатою ракетою Anthem, яку американський стартап Covenant розробив приблизно за два роки.

Про переговори між бундесвером і виробником повідомило Міністерство оборони Німеччини, пише Defense Express.

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У німецькому оборонному відомстві зазначили, що Anthem може вписатися у плани бундесверу з нарощування далекобійних засобів ураження, необхідних, зокрема, для стримування Росії.

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Особливість ракети — ставка на відносно низьку вартість і масове виробництво. Раніше її орієнтовну вартість оцінювали у кілька сотень тисяч доларів за одиницю, що значно дешевше за багато традиційних далекобійних крилатих ракет.

Виробництво Anthem у Німеччині планують розпочати вже у першому кварталі 2027 року. Розробники стверджують, що ракета вже готова до серійного випуску.

Ще донедавна проєкт розробляли у режимі майже повної секретності. Компанію Covenant заснували 2024 року, а вже 2026-го вона почала розкривати деталі про свою зброю.

За даними Reuters, Anthem є крилатою ракетою наземного базування з бойовою частиною масою близько 200 кг. Точну дальність польоту офіційно не називали, однак у різних джерелах фігурують оцінки приблизно від 1500 до 2000 км.

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Лише цього року розробники провели понад 200 випробувань ракети.

Спочатку Anthem створювали насамперед як засіб для потенційного протистояння Китаю. Водночас для європейських країн така зброя може бути цікавою у контексті стримування Росії.

Covenant також заздалегідь намагається уникнути проблем із масштабуванням виробництва. Компанія домовилася з кількома постачальниками про постачання понад 4000 реактивних двигунів протягом двох років. Контракти вже є з трьома виробниками, ще одного постачальника планують залучити додатково.

Інтерес Німеччини до такого класу озброєння виникає на тлі активного використання Росією відносно дешевих крилатих ракет і реактивних безпілотників проти України. Водночас концепція дешевих масових крилатих ракет останніми роками набуває популярності й у США та інших країнах Заходу.

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Раніше повідомлялось, що американський оборонний стартап Covenant планує розгорнути серійне виробництво недорогих крилатих ракет у Німеччині. У Covenant заявили, що вже уклали контракт на постачання наземної ракети Anthem до Європи. Крім того, компанія веде переговори з іншими потенційними замовниками.

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