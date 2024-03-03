Німецькі генерали обговорювали передавання Україні ракет Taurus та удари ними по Кримському мосту – WSJ

У Німеччині розслідують запис розмов військових про нібито удар по Кримському мосту ракетами Taurus.

Російські пропагандистські канали опублікували злитий до Мережі 38-хвилинний запис, де німецькі офіцери обговорюють подробиці передавання Україні далекобійних ракет Taurus та удар ними по "мосту на сході". Військова розвідка Німеччини почала розслідування, чи могли бути перехоплені внутрішні розмови високопоставлених військових Бундесверу.

Про це пише The Wall Street Journal.

Йдеться про аудіозапис, на якому нібито командувач німецькими Військово-повітряними силами Інго Герхарц розмовляє з одним із генералів та кількома офіцерами.

"Командувач ВПС Німеччини зібрав своїх вищих офіцерів на таємну зустріч минулого місяця, щоб обговорити можливу поставку Україні найпотужніших керованих ракет його країни. За словами німецьких офіцерів, ця зброя великої дальності може бути використана для знищення Керченського мосту, який сполучає Росію з окупованим українським півостровом Крим", - йдеться у матеріалі.

Високопоставлені німецькі чиновники підтвердили автентичність запису розмови офіцерів ВПС під час онлайн-зустрічі, що відбулася на комерційній незашифрованій платформі WebEx. Один з офіцерів під'єднався до зустрічі зі свого мобільного телефона з номера готелю в Сінгапурі.

Під час розмови вищих офіцерів йшлося про те, як Німеччина може організувати поставку та експлуатацію ракет великої дальності Taurus у разі їх відправлення до України.

Також на записі посадовці заявляли, що військові Британії, Франції і США присутні в Україні, щоб допомогти експлуатувати сучасні західні системи озброєнь. Водночас ці країни заперечили цей факт.

Офіційні особи, знайомі з розслідуванням Німеччини щодо витоку аудіозапису, заявили, що платформа WebEx широко використовується військовими та іншими департаментами німецького уряду.

"Це має стати тривожним дзвінком", - сказав один високопоставлений чиновник.

Минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ракети Taurus не можуть бути передані Києву, оскільки їм знадобляться німецькі війська, щоб допомогти ними керувати.

Однак німецькі офіцери під час розмови обговорювали, як українців можна навчити користуватися ракетною системою самостійно.

Олаф Шольц назвав розслідування "дуже серйозною справою" і пообіцяв швидке розʼяснення.

Шольц тривалий час перебував під міжнародним і внутрішнім тиском щодо доставки зброї. Британія в якийсь момент запропонувала взяти на себе управління та поставити систему, щоб допомогти канцлеру підтримувати його політику, згідно з якою Німеччина не повинна бути безпосередньо втягнута у військові операції.

За словами політиків і аналітиків, витік цього запису розмови зменшує ймовірність того, що Німеччина поставить ракети Taurus Україні.

Військова розвідка Німеччини почала розслідування щодо всіх Збройних сил і пов’язаних з ними державних службовців.

На записі головнокомандувач ВПС Німеччини генерал Інго Герхарц доручив своїм помічникам підготувати презентацію для міністра оборони про те, як Німеччина може поставити Україні Taurus і як Київ може використати його для знищення цілей, зокрема, складів боєприпасів та Кримського моста.

На записі офіцери детально розібрали, як можна знищити цей об'єкт інфраструктури. Вони дійшли висновку, що Україні потрібно від 10 до 20 ракет, щоб обійти сили протиповітряної оборони та зруйнувати міст.

"Немає жодних реальних причин говорити, що ми не можемо цього зробити; це залежить лише від політичних "червоних ліній", – сказав генерал Герхартц.

Німеччина має на озброєнні близько 600 ракет Taurus, з яких близько 500 вважаються боєздатними. Генерал Герхарц заявив, що Німеччина може дозволити собі поставити Україні 100 ракет двома траншами.

За словами генерала, Франція та Британія тиснуть на Німеччину, щоб держава надала це озброєння. На оприлюдненому записі розмови генерал Герхарц заявив, що немає сенсу надавати Україні понад 100 ракет, оскільки ця зброя не може мати суттєвого впливу на полі бою, адже в України не вистачає військ, щоб звільнити нову або навіть утримати контрольовану територію.

Він вважає, що попри важливість знищення Кримського мосту, Україна не зможе продовжити наземний наступ.

"Це не змінить перебіг війни, ми повинні чітко це розуміти", - заявив генерал ФРН.

У розмові офіцери стверджують, що Україні знадобиться шість годин для запуску ракети після отримання розвідданих, якщо особовий склад буде належним чином підготовлений і матиме доступ до всіх необхідної інформації.

Військово-повітряні сили Німеччини змоделювали місцевість навколо поля бою для системи озброєння і можуть легко допомогти українським військам уникати протиповітряної оборони навколо ключових цілей, включаючи Керченський міст, сказали німецькі офіцери.

За їхніми словами, навчання українських операторів триватиме від двох тижнів до чотирьох місяців залежно від рівня точності та складності завдання, яке перед ними постане.

Генерал Герхартц пояснив офіцерам, що Шольц наполягає, що ракети мають використовуватись без участі військових Берліна.

Один із генералів-учасників розмови сказав, що ракети Taurus можна відносно легко встановити на українські літаки Су-24, які вже обладнані для розміщення ракет Storm Shadow. Вони також можуть бути встановлені на винищувачі F-16, які Україна, як очікується, отримає від НАТО цього року.

За словами генерала Герхартца, американські військовослужбовці в Україні могли б допомогти місцевим військам у роботі з "Taurus".

За його словами, в Україні "багато людей з американським акцентом ходять в цивільному одязі".

Нагадаємо, Олаф Шольц боїться, що Україна вдарить ракетами Taurus по Кремлю.

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