Німецькі крилаті ракети Taurus: військовий експерт розповів, чому Україні необхідна ця зброя

Німецькі крилаті ракети Taurus є надзвичайно потрібними для України, зокрема, для майбутнього звільнення Криму.

Про це "24 Каналу" розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він зауважив, що Україна потребує далекобійної зброї, а ракети Taurus стали б в пригоді Силам оборони.

Як наголосив Мусієнко, не варто звинувачувати Німеччину в тому, що країна допомагає Україні не так, як хотілося б.

Там збільшили військову допомогу для України на 2024 рік удвічі. Але було б чудово продемонструвати приклад іншим державам та таки передати крилаті ракети Taurus.

Є сподівання, що канцлер Шольц разом з президентом Франції Еммануелем Макроном знову відвідають Київ. Було б добре, якби Макрон оголосив про додаткове постачання ракет SCALP. А на цьому тлі Шольц би підтвердив постачання Taurus. Але наразі поки немає таких сигналів.

"Taurus нам потрібні для кампанії в Криму. Насамперед вони допоможуть розвинути наші успіхи в Криму. Цих ракет нам дуже не вистачає", – сказав Мусієнко.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що "втомився" від дискусій довкола постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Західні ЗМІ пишуть,що з негативним ставленням Пісторіуса надії Києва на ракети Taurus, ймовірно, ще більше впадуть.

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