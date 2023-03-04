Німецький концерн Rheinmetall хоче побудувати в Україні танковий завод ще до закінчення війни – Spiegel

Рішення про будівництво танкового заводу можуть ухвалити вже навесні 2023 року.

Німецький збройний концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво в Україні танкового заводу.

Про це заявив керівник компанії Армін Паппергер, пише Spiegel.

Паппергер наголосив, що компанія не вважає за необхідне чекати на закінчення війни в Україні і готова будувати завод навіть під загрозою ракетних ударів з боку Росії.

"Завод Rheinmetall може бути відкритий в Україні приблизно за 200 мільйонів євро", - зазначив він.

Потужність заводу може становити до 400 основних бойових танків типу "Panther" на рік.

За словами Паппергер, переговори з українським урядом є "багатообіцяючими". Він висловив сподівання, що рішення буде ухвалено "протягом наступних двох місяців".

Паппергер вважає, що для перемоги Україні потрібно від 600 до 800 танків.

"Навіть якщо Німеччина відмовиться від усіх 300 танків Leopard 2, наявних у Бундесверу, цього все одно буде занадто мало", – сказав він.

"Panther" – це концепт нового танка, який концерн Rheinmetall представив влітку 2022 року. Це розробка на основі Leopard 2 та найбільш зручний для країн, які вже мають на озброєнні "Leopard".

Нагадаємо, до кінця березня Україна отримає від Німеччини 18 танків Leopard 2. Зараз українські військові проходять навчання на танках німецького виробництва.

Читайте також: