Норвегія надасть Україні літаки F16: Умєров повідомив коли і скільки

Також було обговорено питання розвитку української оборонної промисловості.

Норвегія продовжить підтримку і найближчим часом надасть Україні шість літаків F16.

Про це написав міністр оборони України Рустем Умєров 17 жовтня.

Під час Ради Україна-НАТО відбулися двосторонні переговори міністра оборони України Рустема Умєрова з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Український очільник Міноборони подякував норвезькому уряду та народу за безпрецедентну підтримку України.

"Обговорили поточну ситуацію на фронті та наші потреби, зокрема у далекобійній зброї. Досягли конкретних домовленостей щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони", — зазнаичв він.

Окремий акцент представники зробили на авіаційній складовій. Зокрема, посиленні спроможностей України винищувачами F16.

"Норвегія продовжить підтримку і надасть Україні шість літаків найближчим часом", — повідомив Умєров.

Також було обговорено питання розвитку української оборонної промисловості.

"Запросив Норвегію долучитись до "Данської моделі" — прямого фінансування українських оборонних підприємств. Працюємо в цьому напрямку. Окремо запропонував Норвегії взяти "шефство" над однією з бригад ЗСУ за зразком Франції, яке включає тренування та комплектування", — сказав Умєров.

Нагадаємо, Франція має передати Україні винищувачі Mirage 2000, які нададуть Україні перевагу у повітрі над Росією, заявляв міністр оборони Умєров напередодні.

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