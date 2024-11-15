Норвегія профінансує виробництво озброєння в Україні: Умєров повідомив подробиці

Пряме фінансування виробництва в Україні дозволить швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для Сил оборони.

Міністр оборони Рустем Умєром заявив, що Норвегія профінансує виробництво українського озброєння та техніки.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

"Під час візиту до Осло домовилися з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом, що Норвегія долучиться до “данського формату” підтримки — прямого фінансування виробництва в Україні", - цитує відомство слова свого очільника.

Умєров підкреслив, що пряме фінансування виробництва в Україні дозволить швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для Сил оборони.

"Крім того, обговорили новий формат співпраці — “норвезьку модель”. Йдеться про нову модель інвестування в українські оборонні технологічні компанії", - додав міністр.

Рустем Умєров подякував Норвегії "за рішучість підтримувати Україну та готовність до поглиблення нашого партнерства" й пообіцяв розповісти деталі "норвезької моделі" співпраці згодом.

Нагадаємо, Данія продовжить закупівлю озброєнь для України, інвестуючи кошти в український оборонний комплекс, на загальну суму 563 млн євро. На закупівлю зброї українського виробництва виділено 174 млн євро із бюджету Данії та 389 млн євро із заморожених російських активів.

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