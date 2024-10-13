Норвегія створила в Україні посаду військового аташе у Києві

Чиновник відповідатиме за посилення співпрацю між країнами.

Міноборони Норвегії створило посаду спеціального військово аташе у Києві, щоб актуалізувати налагодження виробництва в Україні для норвезьких компаній.

Про це повідомив голова Міноборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, інформує Forsvarets forum.

Міністр заявив, що у норвезькому посольстві в Україні буде посадовець, який відповідатиме за зв’язок і співпрацю між норвезькими й українськими науковцями, представниками промисловості для інноваційного розвитку.

"Для задоволення величезних потреб України необхідні значні інвестиції та участь приватного сектора. Норвезькі компанії хочуть поділитися знаннями, досвідом і рішеннями як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Про це просить і українська сторона", — пояснив Грам.

Крім того, міністр заявив, що в довгостроковій перспективі для норвезьких компаній може стати актуальним налагодження виробництва в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сліди радіації зафіксували на кордоні Норвегії з Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні вироблятимуть артснаряди за ліцензією норвезької компанії.

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