Не лише Patriot: Україна може ініціювати закупівлю корейської ППО, ефективної проти маневрової балістики

Зброя в обмін на захист / © tsn.ua

Україна може знайти альтернативний шлях для отримання сучасних систем протиповітряної оборони, зокрема південнокорейських комплексів Cheongung-II, залучивши до цього країни Близького Сходу. Такий підхід дозволить обійти наявні експортні обмеження.

Про це заявив директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський в ефірі «КИЇВ 24».

За його словами, Київ здатен запропонувати партнерам взаємовигідну модель співпраці: Україна надає технології та рішення для захисту інфраструктури від дронових атак, натомість отримує необхідні системи ППО.

«Ми можемо запропонувати партнерам захист їхньої інфраструктури від дронів в обмін на закупівлю для нас систем Cheongung-II, які ефективно збивають маневрову балістику», — зазначив експерт.

Храпчинський наголошує, що Україна має змінити підхід і позиціонувати себе не лише як отримувача чи експортера озброєння, а як повноцінного гаранта безпеки, який здатен пропонувати сучасні оборонні рішення.

Водночас питання постачання озброєння залишається критично важливим. Раніше президент Володимир Зеленський застеріг, що затяжний конфлікт на Близькому Сході може вплинути на обсяги військової допомоги Україні, зокрема через перерозподіл ресурсів міжнародних партнерів.

У цьому контексті пошук нових форматів співпраці та постачання систем ППО стає одним із ключових завдань для посилення обороноздатності країни.

Нагадаємо, 5 країн-партнерів України підтвердили рішення про нові внески до програми PURL.

Вони висловили розуміння потреб у посиленні української ППО та у спільному виробництві зброї. Підтверджено рішення про нові внески до програми PURL.

А на початку квітня президент України Зеленський заявив, що Київ готується до скорочення постачань критично необхідних ракет ППО Patriot, які необхідні для перехоплення російських балістичних ракет.

