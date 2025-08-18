Ракета "Фламінго": чи дістане нова українська зброя до Москви і як вона змінить перебіг війни

Запуск ракети / фото ілюстративне / © скриншот з відео

В Україні створили нову далекобійну ракету «Фламінго», яка уже пройшла успішні випробування, зокрема вона завдавала ударів по цілях на території Росії.

Експертів зазначають, що нове озброєння дасть змогу Україні вражати цілі, які раніше були недоступні ЗСУ.

ТСН.ua дізнався, які характеристики має нова українська зброя та як вона вплине на перебіг війни.

Що відомо про нову ракету українського виробництва «Фламінго»

Під час презентації програми дій уряду 18 серпня міністр оборони України Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети «Фламінго».

«Це дуже потужна зброя, далекобійна, і вона є. Це ключові подробиці. Решту ми дізнаємось, коли прийде належний момент», — сказав Шмигаль.

Напередодні, 17 серпня журналіст Єфрем Лукацький для Associated Press опублікував фотографію нової української крилатої ракети «Фламінго».

Українська ракета «Фламінго» / © Associated Press

«Українські ракети «Фламінго» з дальністю польоту понад 3000 км, які були запущені у серійне виробництво, можна побачити в цеху однієї з провідних оборонних компаній країни Fire Point у невідомому місці в Україні», — підписав фото журналіст.

Характеристики ракети «Фламінго»

За даними військового порталу Defense Express, українська далекобійна має такі характеристики:

дальність: 3000 кілометрів

час у повітрі: понад чотири години

максимальна швидкість: 950 км/год

крейсерська швидкість: 850-900 км/год

навігація здійснюється за інерційною системою та GPS.

розмах крила: шість метрів

максимальна злітна вага: шість тонн

вага бойової частини: одна тонна

Тип запуску: повітряний та наземний, з використанням пускової установки у вигляді трейлера.

За словами експертів, за зовнішнім виглядом та характеристиками «Фламінго» сильно нагадує британсько-еміратську крилату ракету FP-5 виробництва Milanion Group, що вперше була представлена у лютому 2025 року на виставці IDEX-2025.

Вважається, що «Фламінго» є адаптованим для масового виробництва варіантом FP-5 з українською інженерною реалізацією та тісною співпрацею з британськими фахівцями.

Водночас Бельгійський портал Army Recognition повідомляє, що до складу комплексу FP-5, окрім самої ракети, входять твердопаливний двигун, наземна станція для управління, транспортувальний комплект, пускове обладнання та запчастини.

Окрім того, для запуску однієї ракети потрібно чимало часу — від 20 до 40 хвилин.

Потужніша, ніж американський «Томагавк»

Експерти порталу Defense Express зазначають, що дальність у 3000 км, є вдвічі більшою ніж у сучасній версії американської ракети «Томагавк» Водночас там зазначаю, що ракета FP-5 «Фламінго» є унікальною за своїми розмірами та можливостями, що схожі ракети треба шукати у 50-60-х роках — американські MGM-1 Matador та MGM-13 Mace.

Її особливість полягає у вазі бойової частини, що становить цілу тонну, в той час як, сучасні крилаті ракети важать в межах в 300-500 кілограмів.

У Defense Express зазначають, що для України FP-5 «Фламінго» — хороший варіант, оскільки:

дальність, як важливий фактор — навіть з урахуванням маневрування (приблизно 2000 км реальної дальності) можна бити по глибинних цілях РФ (Єкатеринбург, Челябінськ). Чим далі — тим слабше ППО;

потужність бойової частини — важлива для знищення заводів, складах боєприпасів, логістики. Навіть якщо точність трохи нижча, вага компенсує.

Водночас представник компанії Fire Point в коментарі Укрінформу також заявив, що українські ракети «Фламінго» кращі від американських «Томагавків»

«Томагавки», по-перше, застарілі, по-друге, вони за технічними характеристиками вже набагато гірші. В них абсолютно все гірше, ніж у сьогоднішніх «Фламінго». По-третє, вони, у 5, здається, разів дорожче, без транспортування і засобів доставки», — сказав представник компанії виробника.

Успішні випробування нової ракети на території Росії

Військовий оглядач видання «Дзеркало тижня» Віталій Кононученко стверджує, що ракету використовували в бойових умовах, по цілях на території Російської Федерації.

Він розповів, що компанія-виробник, провела успішні випробування ракети кілька місяців тому, а вже згодом вона пішла у серійне виробництво.

Бойовий запуск ракети «Фламінго»

Оглядач зазначив, що при розробці, виробники зосереджували увагу на трьох важливих компонентах:

дальність;

розмір бойової частини;

можливості швидкого розгортання й запуску.

«Зараз ми можемо говорити, що всі три компоненти реалізувати вдалося», — зазначив військовий оглядач.

Він наголосив, що бойова частина вагою 1150 кілограмів та дальність польоту понад 3000 кілометрів дозволяє знищувати практично будь-які цілі на глибині, яка раніше була повністю недоступною українським ударним засобам, включно з далекобійними дронами.

Також Кононученко стверджує, що ракета оснащена захистом від впливу засобів російського РЕБ.

«Бойові застосування ракет „Фламінго“, які відбуваються вже впродовж певного часу, довели результативність та змогли вразити поставлені цілі на території Росії», — додав оглядач.

Як ракета «Фламінго» може вплинути на перебіг війни

Офіцер Королівського військово-морського флоту Великої Британії та військовий експерт у своїй статті для The Telegraph порівняв «Фламінго» із «великим звіром», який з легкістю завдавати ударів углиб території Росії, а також з легкістю може вразити завдати значних руйнувань таким містам РФ як Москва або Санкт-Петербург.

Однак, за словами Пейджа, у ракети «Фламінго» є один великий недолік: її легко збити. Проте експерт вважає, що Україна має запускати одразу кілька таких ракет одночасно, використовуючи багато хибних цілей, наприклад, американські дрони MALD, щоб перевантажити російську протиповітряну оборону.

Пейдж переконаний, що завдяки достатній кількості ракет «Фламінго», безпілотників MALD та інших дронів Україна зможе змінити перебіг війни та перенести її на територію, де проживає еліта кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Раніше, бійці ЗСУ показали новий наземний роботизований комплекс протиповітряної оборони з переносним зенітно-ракетним комплексом.

