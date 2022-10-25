Нова спецоперація Кремля "брудна ядерна бомба": Фейгін розповів, що Москва провокує та грає на випередження

Російський правозахисник, опозиціонер та політик Марк Фейгін назвав фейки Кремля про "брудну бомбу" кампанією та пояснив, навіщо її "очолив" міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Про це йшлося в інтерв'ю ТСН.ua.

"Я переконаний, що це кампанія. Вони підключили Шойгу, тому що його не шкода. Він обдзвонює глав оборонних відомств країн НАТО з розповідями про "брудну бомбу", яку створює Україна для того, щоб її використати або провокацію якусь зробити, щоб звинуватити Росію тощо", - нагадав Фейгін.

На його думку, так Москва прокладає собі шлях до майбутнього використання тактичної ядерної зброї Росії.

"Нібито у відповідь на "брудну бомбу" України. Ми жодних доказів такої програми в Україні не побачили... До речі, чому це одразу виноситься в паблік? Складається враження, що вони намагаються створити атмосферу обговорення цієї провокації, а не розібратися із ситуацією", - додав Фейгін.

Нагадаємо, що російський міністр оборони Сергій Шойгу поширює фейк про нібито "брудну бомбу" від 23 жовтня. Саме тоді він зателефонував міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу.

Однак не слід відкидати можливість застосування росіянами “брудних бомб” під час війни. Їх називають також “зброєю терористів”. Оскільки такі бомби є інструментом залякування, то їх можуть застосовувати на територіях, де не точаться бої і існує висока щільність населення.

Що саме містить "брудна бумба"

Така збоя складається зі суміші вибухівки (динаміт), а також радіоактивних речовин. Інша назва такої бомби – радіологічний розсіювальний пристрій (РРП).

Читайте також: