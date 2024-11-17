Нова тактика окупантів: як росіяни виснажують українську ППО дронами-приманками

У РФ розробили план використання приманок майже два роки тому під кодовою назвою Operation False Target.

Росіяни почали випускати термобаричні дрони на секретному заводі біля міста Єлабуга у Татарстані. Разом з виробництвом бойових БпЛА завод також налагодив випуск дронів-приманок, що призначені виснажувати українську систему ППО.

Про це йдеться у розслідуванні Associated Press.

За інформацією анонімного співрозмовника видання зі сфери російського ВПК, у РФ розробили план використання приманок майже два роки тому під кодовою назвою Operation False Target. Цей план передбачає запуск бойових дронів одночасно із набагато більшою кількістю "пустушек", які не несуть бойового навантаження. Ідея полягає в тому, що радари не можуть розпізнати у цьому рої, які саме цілі несуть бомби, тому ППО змушена збивати їх усі.

"Ідея полягала в тому, щоб зробити безпілотник, який би створював відчуття невизначеності для ворога. Він не знатиме, чи це справді смертоносна зброя… чи пінопластова іграшка", – пояснило джерело.

Останніми тижнями росіяни активно використовують цю смертоносну тактику. Для російських захисників ситуація ускладнюється нестачею боєприпасів для ППО.

Видання дізналося, що виробництво приманок на заводі під Єлабугою почалося на початку 2024 року. На сьогодні завод випускає з десяток бойових термобаричних дронів на день і майже вчетверо більше приманок.

З військового погляду термобаричні боєприпаси ефективніше використовувати для ураження цілей всередині укріплених споруд або глибоко під землею. Але держава-агресор використовує їх для скоєння воєнних злочинів, а саме для ударів по житлових багатоповерхівках, щоб максимально збільшити кількість жертв серед мирного населення.

Нагадаємо, у Defence Express пояснили, чим небезпечні термобаричні дрони та чому з ними не працює правило "двох стін".

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