Ракета / © Getty Images

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У середині травня відбулися випробування української балістичної ракети, які вважаються надзвичайно успішними.

Про це в етері Еспресо заявив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

«В травні 2022 року стартувала нова ракетна програма, але Мінстратегпром достатньо слабко її реалізовував, попри те, що це головні пріоритети. Зрештою, в липні відбулись перші успішні випробування. Після чого президент Зеленський заговорив саме про балістичну ракету — можливість її створення і доведення до кінця», — розповів експерт.

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На його думку, з липня 2024 року адміністративні процеси в ракетній програмі стали набагато ефективнішими.

«З’явився профільний заступник міністра оборони — генерал Клочко, який організував всю цю програму до сьогодні. В Міноборони з’явилося Головне управління супроводження ракетної програми. Я вважаю, що куратора вдало обрали і те, що програма відокремлена від інших програм — що є у кожного ракетного комплексу і ракетної номенклатури свій куратор і свій керівник — це позитив», — зазначив Бадрак.

Він підтвердив, що в середині травня було проведено бойове застосування ракети, яке завершилося знищенням російського командного пункту.

«Наскільки мені відомо, всередині травня відбулися випробування, які оцінюють як надзвичайно успішні — майже 300 км подолала ракета і знищила російський командний пункт. І дуже важливо, що це бойове використання», — наголосив експерт.

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Після цих випробувань, за словами Бадрака, ракета запускається в серійне виробництво.

«Серед іншого — кажуть, що саме в рамках цієї програми достатньо синхронізовано відбувається робота Міноборони та Мінстратегпрому. До цього Мінстратегпром серйозно гальмував. Я не знаю, скільки ракет можна очікувати за місяць, за рік — думаю, що буде нарощуватися дуже потужно», — додав він.

Експерт також підкреслив, що боєголовка ракети становить понад 400 кг, що значно перевищує потужність новітніх зразків союзників.

«Боєголовка цієї ракети — за 400 кг, і це дуже потужний арсенал. Для порівняння — нова американська балістична ракета — це всього 91 кг. Видно, що у нас це буде потужна зброя. Я сподіваюся, що ми будемо рухатися далі — головне, масштабувати швидко і дуже логічно», — підсумував Бадрак.

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