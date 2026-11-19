Росія почала активніше використовувати БпЛА «Молнія» / © російські ЗМІ

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Протягом кількох діб на різних ділянках фронту зафіксовано використання російського безпілотника «Молнія» з керуванням через оптоволокно. Висота польоту становить близько 50 метрів, дальність — до 30 км у наш тил.

Про це повідомив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов («Флеш»).

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За його словами, ще рік тому фіксували перші спроби застосування оптоволокна на «Молніях», але це не набуло поширення.

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«Небезпека таких БпЛА полягає у відсутності радіосигналу для їхнього виявлення, у низькій висоті польоту (що ускладнює виведення РЛС), можливості проводити розвідку під час польоту завдяки високій якості зображення, а також у нездатності РЕБ вплинути на БпЛА. Дякую екіпажам за виявлення та збиття», — написав радник.

Дата публікації 11:52, 19.11.26 Кількість переглядів 4 Росія масово застосовує дрони «Молнія» на оптоволокні

Дрони «Молнія» атакують Україну — останні новини

Росія почала запускати по Україні модернізовані, ще більш небезпечні дрони. Окупанти модифікували дрони «Герань» та «Молнія» американською електронікою й новими боєголовками, щоб знищувати українські мости, локомотиви та логістику.

Зокрема, російські війська атакували Харків безпілотником типу «Молнія» 15 листопада. Влучання зафіксували у Шевченківському районі міста. Під ударом опинилася будівля дитячого навчального закладу.

Загалом, як заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, Україна прогнозує, що Росія 2027 року використає близько 20 млн безпілотників. Це приблизно вдвічі більше, ніж очікувана кількість дронів, яку російська армія застосує протягом 2026 року.

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