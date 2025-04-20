Нова загроза на фронті: Росія вперше показала північнокорейські РСЗВ М1991

Північнокорейська РСЗВ М1991. / © Defense Express

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Російські окупанти вперше продемонстрували на відео північнокорейські реактивні системи залпового вогню M1991, на які встановлюють додатковий антидроновий захист.

Про це пише Defense Express.

Кадри з'явилися в мережі завдяки журналісту Юрію Бутусову. На записі видно, як російські військові в ангарі монтують засоби захисту від українських безпілотників на ці важкі артилерійські системи.

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За повідомленням голови ГУР МОУ Кирила Буданова, ще в січні Росія отримала від Північної Кореї 120 таких РСЗВ і готується до поставки ще однієї партії. M1991 є північнокорейським аналогом радянського "Урагану", але з більшою дальністю стрільби. Ці системи можуть використовувати як звичайні некеровані снаряди з бойовою частиною близько 90 кг, так і так звані "високоточні" ракети, які КНДР демонструвала ще минулого року.

Факт появи таких систем на фронті, особливо з додатковим захистом від дронів, свідчить про те, що росіяни намагаються посилити свої артилерійські можливості. Одночасно це підтверджує активну військову підтримку Росії з боку Північної Кореї, яка постачає не лише боєприпаси, а й цілі комплекси озброєння. Для українських військ це означає появу нового типу загрози, оскільки M1991 можуть завдавати ударів з більшої відстані порівняно зі старими радянськими системами.

Раніше повідомлялось, що Росія експериментує із застосуванням зброї масового ураження, що свідчить про удосконалення терористичної тактики противника.