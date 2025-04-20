- Дата публікації
-
- Категорія
- Зброя
- Кількість переглядів
- 180
- Час на прочитання
- 1 хв
Нова загроза на фронті: Росія вперше показала північнокорейські РСЗВ М1991
Росія отримала від Північної Кореї 120 таких РСЗВ і готується до поставки ще однієї партії.
Російські окупанти вперше продемонстрували на відео північнокорейські реактивні системи залпового вогню M1991, на які встановлюють додатковий антидроновий захист.
Про це пише Defense Express.
Кадри з'явилися в мережі завдяки журналісту Юрію Бутусову. На записі видно, як російські військові в ангарі монтують засоби захисту від українських безпілотників на ці важкі артилерійські системи.
За повідомленням голови ГУР МОУ Кирила Буданова, ще в січні Росія отримала від Північної Кореї 120 таких РСЗВ і готується до поставки ще однієї партії. M1991 є північнокорейським аналогом радянського "Урагану", але з більшою дальністю стрільби. Ці системи можуть використовувати як звичайні некеровані снаряди з бойовою частиною близько 90 кг, так і так звані "високоточні" ракети, які КНДР демонструвала ще минулого року.
Факт появи таких систем на фронті, особливо з додатковим захистом від дронів, свідчить про те, що росіяни намагаються посилити свої артилерійські можливості. Одночасно це підтверджує активну військову підтримку Росії з боку Північної Кореї, яка постачає не лише боєприпаси, а й цілі комплекси озброєння. Для українських військ це означає появу нового типу загрози, оскільки M1991 можуть завдавати ударів з більшої відстані порівняно зі старими радянськими системами.
Раніше повідомлялось, що Росія експериментує із застосуванням зброї масового ураження, що свідчить про удосконалення терористичної тактики противника.