Безпілотники / © tsn.ua

Росія продовжує нарощувати свій потенціал у сфері безпілотних літальних апаратів, інвестуючи значні кошти в централізовані «інкубатори» та створюючи нові спеціалізовані підрозділи. Ці дії спрямовані на посилення можливостей повітряного перехоплення та розвідки на полі бою.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти звертають увагу на активність колишнього очільника «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна. 16 лютого він заявив про розширення діяльності Центру спеціального призначення безпілотних систем «БАРС-Сармат». Ця структура є ключовою ланкою у дослідженнях та розробках російських БПЛА.

Головне завдання центру — не просто виробництво, а випробування обладнання та оперативних концепцій перед їх масовим впровадженням у війська. За даними ISW, «БАРС-Сармат» збільшує штат, відкриває нові бойові підрозділи та розширює перелік посад.

У складі оновленого центру формуються вузькопрофільні загони з конкретними бойовими завданнями. А саме, спеціальні підрозділи, які фокусуються на експлуатації дронів на відстані до 30–35 кілометрів за лінією фронту.

Окремий загін протиповітряної оборони, який спеціалізується на знищенні українських дронів за допомогою власних безпілотних систем («дрони-перехоплювачі»).

Група, що займається адаптацією обладнання з урахуванням реального бойового досвіду.

Аналітики ISW підкреслюють, що саме ці технологічні адаптації та нові тактики значною мірою сприяли просуванню російських окупаційних військ на полі бою восени та взимку 2025 року.

Поява «солдата-технолога»

Однією з найбільш показових новацій є розробка нової військової спеціальності — «солдат-технолог». Ця роль, ймовірно, покликана пришвидшити інтеграцію безпілотних технологій у загальновійськові підрозділи армії РФ.

Експерти попереджають, що системний підхід ворога до розвитку БПЛА несе серйозну загрозу.

«Подальший розвиток і розширення центру може дозволити Росії швидше поширювати успішні розробки в області безпілотних систем в російських збройних силах», — йдеться у звіті.

За словами аналітиків, Росія намагається перетворити окремі успішні експерименти на фронті в стандартизовану військову практику, що вимагає відповідної реакції та технологічних рішень з боку Сил оборони України.

Нагадаємо, Росія змінила тактику повітряних атак, перетворивши дешеві БпЛА «Гербера» на носії ударних FPV-дронів.

Раніше ці апарати використовували як приманки для виснаження ППО, однак тепер їх застосовують за принципом «дрона-матки»: великий безпілотник доставляє FPV ближче до цілі, після чого малий дрон здійснює точкову атаку. «Гербера» значно дешевша та простіша за іранські Shahed-136, має дальність до 640 км і коштує близько 2 тисяч доларів.

Після обмеження доступу до Starlink росіяни почали використовувати mesh-мережі для керування дронами на великій відстані. Попри невелику бойову частину, FPV залишаються ефективними проти техніки, РЛС і складів.