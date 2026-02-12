Нова загроза з повітря: Росія перетворила дешеві "Гербери" на носіїв FPV-дронів

Реклама

Росія продовжує вдосконалювати тактику повітряних атак, перетворюючи дешеві безпілотники на носіїв високоточної зброї. Ворог почав використовувати великі БпЛА типу «Гербера» як платформи для запуску ударних FPV-дронів на значні відстані.

Про це повідомляє Forbes.

Якщо раніше ці «фанерні» літаки слугували переважно приманками для виснаження української ППО, то тепер вони стали інструментом для доставки засобів ураження вглиб території України.

Застосування концепції «дрона-матки» не є новим у військовій справі, проте поєднання дешевизни носія та точності FPV створює небезпечний прецедент. «Гербера» значно простіша та дешевша за іранські «Шахеди».

Основні характеристики дрона-носія:

Конструкція: Рама з фанери, корпус із пінопласту, що робить його легким та дешевим у виробництві.

Вага та розміри: Важить близько 18 кг при розмаху крил 2,4 м.

Двигун: Використовується звичайний китайський двигун DLE60.

Дальність: Здатний долати до 640 км.

Вартість: За оцінками експертів, ціна одного апарата становить близько 2 тисяч доларів.

Радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов на початку лютого 2024 року оприлюднив докази нової тактики. 3 лютого було знайдено збиту «Герберу» з кріпленням під FPV-дрон, а вже 9 лютого в мережі з’явилося відео безпосереднього запуску малого дрона з носія в повітрі.

Mesh-мережі замість Starlink

Однією з ключових проблем для запуску FPV-дронів на великі відстані є зв’язок. Після того, як росіянам почали блокувати доступ до терміналів Starlink на окупованих територіях та лінії фронту, їхні інженери знайшли альтернативне рішення.

За повідомленнями фахівців, частина «Гербер» оснащується китайськими радіомодемами XK-F358 Mesh. Ця технологія дозволяє створити «летючу мережу».

Дрони стають ретрансляторами сигналу один для одного. За умови прямої видимості сигнал може передаватися на сотні кілометрів.

Це забезпечує керування FPV-дроном на фінальному етапі атаки навіть на значній відстані від оператора.

Тактична перевага та загрози

Головний конструктор російського «Центру комплексних безпілотних рішень» Дмитро Кузякін в коментарі російським ЗМІ пояснив логіку такого тандему. Великий дрон-носій забезпечує дальність польоту, якої немає у звичайних коптерів, але має погану маневреність і точність. У той же час FPV-дрон, який випускається поблизу цілі, здатний залетіти у «конкретне вікно» або вразити рухому техніку.

Експерти Forbes зазначають, що попри невелику вагу бойової частини FPV (1–2 кг), така зброя є вкрай ефективною проти:

Радіолокаційних станцій (РЛС);

Зенітно-ракетних комплексів (ЗРК);

Складів з паливом та боєприпасами;

Дороговартісної бронетехніки.

Головним методом протидії залишається знищення носія до моменту скидання «вантажу». Українська система ППО демонструє високу ефективність у збитті «Гербер», проте еволюція ворожих технологій вимагає постійного пошуку нових рішень для захисту неба.

Нагадаємо, військові попереджають, що російська армія може обробляти безпілотники отруйними речовинами, через що вони становлять серйозну загрозу навіть після падіння й без вибуху. У ЗСУ закликають громадян не підходити до місць падіння дронів, не торкатися уламків чи вцілілих апаратів і не намагатися їх оглядати самостійно. У разі виявлення БпЛА необхідно негайно повідомити військових або екстрені служби та триматися на безпечній відстані.