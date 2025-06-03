Нові КАБи Росії з дальністю 95 км: що відомо про них та чим вони загрожують Україні

Літак РФ / © Creative Commons

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Росія застосувала нову модифікацію керованих авіаційних бомб — УМПК-ПД (уніфіковані модулі планування й корекції підвищеної дальності) під час атак на Харківську та Сумську області.

Про це пише Defense Express.

Як зазначають експерти, якщо попередні версії УМПК мали радіус дії 60–80 км, то нова версія досягає вже до 95 км. Таким чином, окупанти можуть здійснювати бомбові удари з більшої відстані, перебуваючи в глибшому тилу й знижуючи ризики ураження їхньої авіації.

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Про роботи над новими далекобійними КАБами стало відомо ще у вересні 2024 року, коли російські «воєнкори» почали вихвалятись перспективними модифікаціями. Вперше фото УМПК-ПД на літаку Су-34 з’явилося в березні 2025 року — на ньому бомбардувальник ніс чотири ФАБ-500М62 із модернізованими модулями.

За даними експертів, нова версія має:

збільшену площу крил,

міцнішу систему кріплення,

потужніший механізм керування.

Це дозволяє:

здійснювати точніші та дальші удари;

знижувати ризики для екіпажів Су-34, які можуть працювати з глибших тилів;

підтримувати терористичну логіку ударів по населених пунктах.

Водночас використання супутникової навігації робить ці бомби вразливими для засобів українського РЕБ. Чим далі летить бомба — тим більше часу її можна глушити або збивати з курсу. Однак росіяни намагаються компенсувати це, використовуючи навігаційні антени типу «Комета-М» з 8–12 елементами, які важче придушити.

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Через невисоку точність та невибіркову логіку застосування ці бомби можуть бути використані не лише проти військових об’єктів, а й проти міст та сіл. УМПК-ПД залишається відносно дешевим інструментом терору цивільного населення.

Нагадаємо, росіяни атакували Україну новим типом БпЛА — переробленими мішенями «Дань-М». Це реактивна мішень, призначена для тренування систем протиповітряної оборони, яку росіяни переробили на ударний дрон.