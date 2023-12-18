Нові українські дрони Scythe в дії: з’явилось відео тестового польоту

У Мережі опубліковане відео з тестовим польотом українського безпілотника-камікадзе AQ 400 Scythe, який називають відповіддю на російські дрони-камікадзе типу Shahed-131/136.

Відповідний ролик поширив український журналіст Андрій Цаплієнко.

"Перші кадри тестового польоту нового українського БПЛА-камікадзе AQ 400 Scythe", – йдеться в підписі до ролика.

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Журналіст зазначив, що вартість цього безпілотника стартує від 15 тис. дол. Корпус дрона виконаний із фанери. БПЛА здатний нести 32 кг вибухівки і його заявлена дальність польоту сягає 750-950 км.

"Загальні витрати можна варіювати, тому що є опція "рій": коли головний безпілотник супроводжує ще 9 за ним у район цілі", – звернув увагу Цаплієнко.

З’явилось відео тестового польоту українського дрона-камікадзе Scythe

Нагадаємо, раніше видання Forbes повідомило, що українські військові вже отримали новий тип ударних БПЛА дальнього радіусу Scythe. Ці дрони починають завдавати ударів по російських окупантах.

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