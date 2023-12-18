Категорія
Зброя
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Нові українські дрони Scythe в дії: з’явилось відео тестового польоту

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
859
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Нові українські дрони Scythe в дії: з’явилось відео тестового польоту

Український безпілотник-камікадзе AQ 400 Scythe / Скриншот

Дальність польоту цих ударних БПЛА сягає 750-950 км.

У Мережі опубліковане відео з тестовим польотом українського безпілотника-камікадзе AQ 400 Scythe, який називають відповіддю на російські дрони-камікадзе типу Shahed-131/136.

Відповідний ролик поширив український журналіст Андрій Цаплієнко.

"Перші кадри тестового польоту нового українського БПЛА-камікадзе AQ 400 Scythe", – йдеться в підписі до ролика.

Журналіст зазначив, що вартість цього безпілотника стартує від 15 тис. дол. Корпус дрона виконаний із фанери. БПЛА здатний нести 32 кг вибухівки і його заявлена дальність польоту сягає 750-950 км.

"Загальні витрати можна варіювати, тому що є опція "рій": коли головний безпілотник супроводжує ще 9 за ним у район цілі", – звернув увагу Цаплієнко.

З’явилось відео тестового польоту українського дрона-камікадзе Scythe

З’явилось відео тестового польоту українського дрона-камікадзе Scythe

Нагадаємо, раніше видання Forbes повідомило, що українські військові вже отримали новий тип ударних БПЛА дальнього радіусу Scythe. Ці дрони починають завдавати ударів по російських окупантах.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
859
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація