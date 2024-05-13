Новий пакет військової допомоги від США і прискорення темпів постачання озброєнь: у Байдена повідомили подробиці

США найближчими днями оголосять про передавання Україні нового пакета військової допомоги.

Про це повідомляє радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

За словами радника, Вашингтон надасть новий пакет допомоги вже через декілька днів.

Деталей Салліван не повідомив. Також не надав перелік позицій, що увійдуть до нового пакета.

Водночас Салліван сказав, що США намагаються прискорити темпи постачання озброєнь і знову визнав, що затримка з ними "поставила Україну в глухий кут".

"Частина цієї техніки вже перебуває на полі бою. Частина цього обладнання з'явиться на полі бою цього тижня. Тому я не хочу стверджувати, що все обладнання вартістю в мільярди доларів перебуває на полі бою, але те, що ви побачите, – це постійний потік, тиждень за тижнем", – додав він.

Нагадаємо, Естонія також обіцяє відправлення військових до України.

Також ТСН.ua вже повідомляв про наміри Еммануеля Макрона доправити війська до України. За його словами, це стане можливим у разі прориву окупантів на Київ чи Одесу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.