Новий HIMARS зможе збивати "Іскандери" та "Кинджали": США показали вдосконалену версію

HIMARS FLEX / © Lockheed Martin

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Американська оборонна компанія Lockheed Martin вперше представила нову модернізацію ракетної системи HIMARS. Оновлена версія отримала назву HIMARS FLEX і базується на технологічній екосистемі FLEXFires.

Про це йдеться в матеріалі Defense Express.

Як повідомили в компанії, модернізація має розширити можливості системи, зокрема за рахунок нових типів боєприпасів, більшої автономності та збереження точності, якою відома HIMARS.

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Головна відмінність HIMARS FLEX — можливість нести два контейнери з боєприпасами замість одного. Це фактично подвоює боєкомплект системи на класичному шасі M1140 і наближає її за цим показником до гусеничної M270 MLRS.

Однак найважливішим нововведенням стала не лише збільшена кількість ракет. У Lockheed Martin заявили, що нова конфігурація дозволяє інтегрувати не тільки стандартні боєприпаси для HIMARS, зокрема GMLRS, ER GMLRS, ATACMS і PrSM, а й зенітні та протиракетні ракети.

Patriot PAC-3 MSE. / © Фото з відкритих джерел

“Конфігурація з двома контейнерами дозволяє подвоїти вогневу потужність, а також легко оснащувати систему зенітними та протиракетними боєприпасами”, — заявили в Lockheed Martin.

Йдеться, зокрема, про можливість використання ракет PAC-3, які застосовуються у зенітно-ракетних комплексах Patriot. Це означає, що HIMARS FLEX потенційно зможе працювати не лише по наземних цілях, а й виконувати завдання протиповітряної та протиракетної оборони.

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На зображеннях, оприлюднених Lockheed Martin, HIMARS FLEX показаний у двох варіантах. Перший — із двома пакетами для ракет GMLRS або ER GMLRS, по шість ракет у кожному. Загалом така машина може нести 12 ракет. Другий варіант — із двома пакетами для зенітних ракет, по чотири ракети в кожному, тобто загалом вісім.

Окремо не уточнюється, чи зможе система одночасно поєднувати різні типи контейнерів — наприклад, для ударів по землі та для роботи по повітряних цілях. Водночас навіть без такого “міксу” HIMARS FLEX перетворює систему на значно універсальнішу платформу, яку можна адаптувати під різні завдання.

Фактично після модернізації HIMARS може стати не лише ударною ракетною системою, а й елементом протиракетної оборони. Зокрема, у разі інтеграції PAC-3 така платформа теоретично зможе застосовуватися проти складних повітряних цілей, включно з балістичними ракетами типу “Іскандер” або аеробалістичними “Кинджалами”.

У Lockheed Martin також зазначають, що HIMARS FLEX можна інтегрувати в об’єднані мережі управління вогнем. Це важливо для роботи по повітряних цілях, адже система має отримувати дані від радарів або інших сенсорів.

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Раніше вже повідомлялося, що ракету PAC-3 MSE від Patriot змогли “відв’язати” від штатної радіолокаційної станції комплексу. Це означає, що цілевказання для ракети може надходити не лише від базового радара Patriot, а й від інших сенсорів. Об’єднати такі елементи в єдину систему може, зокрема, мережа IBCS.

Нагадаємо, раніше американська компанія Lockheed Martin заявила, що не здатна гарантувати союзникам США конкретні терміни постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, попри плани суттєво наростити виробництво.

Ми раніше інформували, що Україна має можливість домовитися з виробниками у США про постачання нових систем Patriot та ракет до них поза чергою, яка наразі розписана на роки наперед.

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