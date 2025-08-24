Новий оборонний пакет Канади: що отримає Україна, крім дронів та РЕБ

Допомога від Канади для України / © pixabay.com

Канада посилює Україну, адже передає новий пакет допомоги на мільярди доларів.

Про це повідомляє пресслужба прем’єр-міністра Канади Марка Карні.

Канада офіційно оголосила про надання Україні чергового пакету військової допомоги, який включатиме системи ППО, дрони, бронетехніку, боєприпаси та засоби радіоелектронної боротьби.

Як повідомила пресслужба прем’єр-міністра Канади Марка Карні, загальна сума допомоги становить 2 мільярди доларів, і ці кошти будуть розподілені за кількома напрямами.

Основні складові пакету від Канади

835 млн доларів — на закупівлю бронетехніки, медичного обладнання, стрілецької зброї, боєприпасів, вибухівки, запчастин та додаткових можливостей для використання безпілотників.

500 млн доларів — на придбання військових систем зі списку першочергових потреб НАТО для України (через США), з акцентом на посилення протиповітряної оборони.

220 млн доларів — на безпілотники, антидронові системи та засоби РЕБ, зокрема через спільні проєкти українських і канадських оборонних компаній.

165 млн доларів — на підтримку роботи Канади в рамках міжнародної Контактної групи з питань оборони України та посилення критичних можливостей ЗСУ.

100 млн доларів — на боєприпаси й вибухівку у співпраці з Чеською ініціативою.

Окрім військової підтримки, Канада виділяє 31 млн доларів на гуманітарні проєкти та кіберзахист української демократії.

Це рішення було підтверджене під час саміту G7 у Кананаскісі в червні, а тепер отримало конкретне фінансове наповнення.

Зауважимо, що премʼєр Канади Марк Карні не виключає, що його країна відправить війська до України. Це може стати частиною гарантій безпеки.

Також стало відомо, що найближчими днями будуть оголошені гарантії безпеки для України від США та ЄС.

Тим часом і Туреччина повідомила про готовність надати гарантії безпеки, але чи відправить країна своїх військових до України?