Новий танк Leopard отримали українські бійці на фронті: у чому його особливість

Танк Leopard-1А5ВЕ / © Центр аналізу стратегій та технологій

Реклама

Українські бійці отримали від Бельгії танк Leopard-1А5ВЕ, який оснащений унікальною баштою. Він уже пройшов випробування на полігоні і буде брати участь у бойових діях.

Про це повідомляють оглядачі Центру аналізу стратегій та технологій.

Уряд Бельгії оголосив про відправку цієї моделі танка до України ще у квітні 2025 року.

Реклама

Основна його перевага — башта Cockerill 3105 та гарматою Cockerill HP, що дає можливість ведення ефективного вогню непрямою наводкою (з закритих позицій).

За словами представників бельгійської компанії-виробника John Cockerill, такою функцією «наразі не володіє жоден інший західний танк».

Кут максимального підйому гармати у цій башті становить рекордні для танків +42°.

Башту C3105 тепер пропонують для встановлення на весь парк танків Leopard 1, який є в наявності у ЗСУ.

Реклама

Екіпаж танка скорочено до трьох осіб.

Нагадаємо, на тлі дефіциту західних озброєнь Україна прискорює розроблення власних далекобійних ракет і ударних систем. Деякі з них здатні долітати до столиці держави-агресорки Москви.