Новий вбивця "Шахедів": український дрон Katran x1.2 може збивати безпілотники ще над морем

Katran x1.2 / © Defense Express

Українська компанія MAC HUB представила новий безекіпажний катер Katran x1.2, який може виконувати не лише ударні завдання, а й працювати як елемент протиповітряної оборони в Чорному морі. Розробники заявляють, що за один вихід катер здатен нести до 23 FPV-дронів-перехоплювачів і збивати російські безпілотники ще на підльоті до українського узбережжя.

Про це йдеться в матеріалі Defense Express.

Katran x1.2 призначений для прихованого розгортання та запуску дронів у морі. На борту катера можуть розміщуватися 9 ударних FPV-дронів MAC Thunder 10" і 4 безпілотники літакового типу Osa.

Окремо заявлено можливість встановлення до 23 FPV-дронів-перехоплювачів MAC Dead Fly. Вони мають максимальну швидкість до 300 км/год, дальність польоту до 20 км, висоту роботи до 5 км і бойову частину масою 500 грамів.

Рендер БЕКа Katran x1.2 із двома пусковими під ракети "повітря-повітря" Р-73. / © Defense Express

Саме ця функція робить Katran x1.2 потенційно важливим для захисту прибережних міст, зокрема Одеси. У морі складно розгорнути мобільні вогневі групи або наземні зенітні комплекси, тому безекіпажні катери з дронами-перехоплювачами можуть закривати частину повітряного простору над Чорним морем.

За заявленими характеристиками, Katran x1.2 має запас ходу до 1600 км і супутниковий зв’язок, що дозволяє йому діяти на значній відстані від берега. Катер також може нести бойову частину або пускові установки для двох ракет «повітря-повітря» Р-73.

Завдяки цьому Katran x1.2 потенційно може перехоплювати не лише дрони, а й гелікоптери, літаки та, ймовірно, крилаті ракети. Також розробники заявляють про можливість встановлення додаткового обладнання NEMESIS, яке, ймовірно, може бути пов’язане з важким дроном-бомбером.

FPV-дрон перехоплювач MAC Dead Fly. / © Defense Express

Катер має довжину 9,11 метра, ширину 2,79 метра та висоту 1,45 метра. Його максимальна швидкість становить до 93 км/год, крейсерська — близько 65 км/год.

Katran x1.2 оснащений автопілотом, системою утримання позиції протягом кількох днів, системою визначення пошкоджень, відкачування води та живленням із автономністю до 72 годин. Також заявлено використання штучного інтелекту для виявлення й захоплення цілей, а також керування у разі повної втрати зв’язку.

Ідея встановлення дронів-перехоплювачів на морські безекіпажні платформи вже використовується в українських розробках. Зокрема, раніше повідомлялося про інтеграцію подібних рішень на інші українські морські дрони, включно з Magura.

Нагадаємо, що український оборонно-промисловий комплекс розробив та успішно випробував секретну антидронову лазерну систему «Тризуб» на базі штучного інтелекту. Новітня зброя покликана замінити наддорогі зенітні ракети вартістю до 5 мільйонів доларів, які раніше доводилося витрачати на збиття російських безпілотників за 20 тисяч доларів.

