Новий вид загрози з повітря: "Флеш" повідомив про небезпечне застосування "Гербери"

В Україні зафіксували перший випадок застосування БпЛА "Гербера" як носія FPV-дрона. Факт використання такого формату вже підтверджено.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Гербера

Гербера / © wikipedia.org

В Україні вперше зафіксовано застосування безпілотника типу "Гербера" як носія FPV-дрона, який міг виконувати як ударні, так і розвідувальні завдання.

Про це повідомив фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Збитий дрон “Гербера” / © Сергій Флеш

За його словами, сам дрон наразі не знайдений, тому точно встановити його призначення неможливо. Водночас факт використання такого формату вже підтверджено.

Бескрестнов зазначив, що поки незрозуміло, чи отримає ця тактика подальше поширення, однак наголосив на необхідності поінформувати всіх про появу нової загрози.

Збитий дрон “Гербера” / © Сергій Флеш

Нагадаємо, раніше "Флеш" розповів, що російські окупанти почали застосовувати нову хитру тактику під час атак дронами "Шахед" по українських військових об’єктах. Ворог використовує рельєф місцевості та ручне керування.

"Флеш" також інформував, що використання Росією Starlink на дронах створює критичну загрозу, оскільки дозволяє ворогу керувати БпЛА (навіть важкими, як БМ-35) у реальному часі на великих дистанціях. Це фактично перетворює дальні апарати на величезні FPV-дрони.

