NYT назвав основну причину втрат ЗСУ західної бронетехніки

Ударні безпілотники дедалі більше захоплюють поле боя в Україні та завдають великої шкоди найпотужнішим машинам війни — танкам, тим самим зменшують їх роль у майбутніх конфліктах.

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Про це пише The New York Times.

"За останні два місяці російські війська знищили п'ять із 31 американських танків M1 Abrams, які Пентагон відправив в Україну минулої осені", - заявив високопоставлений чиновник США.

Три машини були пошкоджені відтоді, як танки були відправлені на фронтові лінії на початку цього року.

Група Oryx повідомляє про знищення щонайменше 30 танків Leopard, які убили надані Україні європейськими партнерами. Однак танк Abrams широко розглядається як один із найпотужніших у світі.

"Те, що його легше знищити безпілотниками, ніж деякі чиновники та експерти спочатку припускали, показує, що "ще один спосіб конфлікту в Україні змінює саму природу сучасної війни", - говорить один із військових експертів.

Попри всю міць, оборону танків можна пробивати, оскільки вона має. Декілька слабких місць. На початку війни в Україні широко використовувалися протитанкові керовані ракети, які влучали у ціль з 90% точністю. Однак безпілотники, які зараз використовуються проти танків в Україні, ще більш точні і можуть бути спрямовані на ураження танків у найбільш вразливих місцях.

Крім того, безпілотники часто використовуються для "добивання" танків, які були підбиті, але їх ще можна витягнути з поля бою та полагодити.

"Залежно від розміру і технологічної складності безпілотники можуть коштувати всього 500 доларів — незначна сума для знищення танка "Abrams" вартістю 10 мільйонів доларів", - пише NYT.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецький концерн Rheinmetall планує випускати в Україні танки Panther.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія під Авдіївкою пішла в один із найбільших танкових штурмів за всю війну.

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