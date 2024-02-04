"Обновки" армії РФ часів Другої світової війни – фото

Окупаційна армія Росії все частіше застосовує на фронті в Україні зброю часів Другої світової війни. Так, росіяни використовують, зокрема ручний кулемет "Дегтярьова" (РКД) та станковий кулемет "Максим".

Про це пише військовий оглядач Олександр Коваленко.

"Засіки батьківщини відкрилися! Заради справедливості, зазначу, що у нас давно застосовуються застарілі зразки стрілецького озброєння, на тлі наявності дуже сучасних зразків. Але тут слід розуміти, що Україна ніколи не мала амбіцій топтати галявину біля Білого дому кирзачами і повторити "На Берлін!" А тому і виглядає "друга" армія у світі з РКД та "Максимами", настільки ж убого як і їх "На Берлін!" за три дні", - пише оглядач.

Зброя окупантів часів Другої світової війни / Фото: Олександр Коваленко

Зброя окупантів часів Другої світової війни / Фото: Олександр Коваленко

Нагадаємо, за даними ISW, війська РФ просунулися на північ, південь і південний захід від Авдіївки.

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