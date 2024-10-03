Обсяги – величезні: Буданов дорікнув компаніям з Заходу за компоненти у російських ракетах і дронах

Західні компоненти до ракет і дронів надалі потрапляють до РФ у величезних обсягах.

Західні компанії-виробники напівпровідників роблять недостатньо для контролю своїї ланцюжки постачань та зупинки надходження мікросхем на військові заводи Росії.

Про це начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив виданню Bloomberg.

Видання зазначає, що Буданов висловив своє розчарування продовженням продажу технологій до Росії. Начальник військової розвідки каже, що не помітив жодних змін у потоці компонентів до РФ.

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"Якщо ви відкриєте будь-яку з цих (російських – ред.) ракет чи безпілотників, ви самі побачите, що вони повні західних компонентів", – зазначив Буданов.

"Компанії можуть говорити, що вони нічого не продають до Росії, що вони просто продають якимось посередникам. Але це не змінює того факту, що ці частини потрапляють до Росії у величезних обсягах", – додав начальник ГУР.

Він також повідомив, що вироблені Росією ракети не йдуть із заводів до сховищ. Натомість вони постачаються безпосередньо до передових підрозділів, які атакують цим озброєнням Україну.

Нагадаємо, у статті видання Bloomberg також йдеться, що влада США негласно дозволяє американським компаніям постачати Росії компоненти для зброї.

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